Как сообщает «НБН» со ссылкой на CNN, с таким заявлением выступил руководитель разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс.

Так, выступая в университете Райса директор ЦРУ рассказал, что анонсированное контрнаступление украинской армии крайне важное, поскольку именно прогресс ВСУ на поле боя, вполне вероятно, будет формировать повестку дня.

Настоящие государства дают отпор. Путин допустил серьезную ошибку в своих предположениях по Украине до войны, — отметил Бернс.

Кроме того, он уверен, что дальнейшая поддержка Украины Вашингтоном играет очень важную роль, в том числе через обмен разведывательными данными.

Не так давно в американском Госдепе заявили, что важные решения касаемо проведения контрнаступления для деоккупации захваченных российскими войсками территорий Украина принимает самостоятельно.

Ране Энтони Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ.