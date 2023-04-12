Как информирует «НБН» со ссылкой на российское издание «Медуза» пишет, что к убийству украинского военнопленного, которому еще живому отрезали голову, причастны боевики частной военной кампании «Вагнер». Об этом утверждает основатель правозащитной группы России Gulagu.net.

Дословно из заявления Осечкниа:

Нам удалось связаться с Андреем Медведевым. Он был бывшим командиром первого отделения четвертого взвода седьмого штурмового отряда в ЧВК «Вагнер». Сейчас он находится в Швеции, в тюрьме. Там у них есть доступ к телефону и компьютеру. Когда мы отправили ему это видео, он начал утверждать, что узнал на нем своих коллег – боевиков ЧВК «Вагнер». Ему удалось сделать это по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, а также по тому, что они озвучивают по рациям и другим моментам.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Песков отреагировал на кадры с обезглавливанием украинского военнопленного.