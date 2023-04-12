Во вторник, 11 апреля, Маск написал шутливый твит о том, что компании нужен вице-президент по пропаганде. При этом миллиардер исправил себя, уточнив, что он подразумевал вице-президента по связам с общественностью, информирует «НБН».

Мимо сообщения американского предпринимателя не смогла пройти рупор Кремля Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале псевдожурналистка разместила скриншот сообщения Маска, заявив, что она готова работать на полставки. Фактически соратница Путина признала, что она является пропагандисткой, решив «устроиться на работу» в США.

Отметим, что на днях заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оскандалился твитом о «никому ненужной» Украине. Маск объяснил, почему он не удаляет сообщение бывшего президента страны-агрессора.