Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», с таким заявлением, выступая в Atlantic Counсil в Вашингтоне, высказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Дословно из заявления премьер-министра Польши:

Как я считаю, Киеву необходимо предложить четкий план к членству в НАТО, в частности, предоставить гарантии безопасности.

Согласно его словам, саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023, является лучшим местом, чтобы это сделать.

Я очень надеюсь на то, что это все же произойдет, хотя это будет очень непросто, — заявил Моравецкий.

Напоследок он добавил, что Украинское государство полностью доказало свою принадлежность к свободному миру.

Они имеют желание защищать наши ценности свободы, солидарности и суверенитета. Это европейские и американские ценности, — подытожил польский премьер.

Напомним, ранее Моравецкий сделал заявление о дополнительных поставках вооружения Штатами для Украины.