Российские СМИ сообщают, что французские дипломаты в Москве получили посылку, внутри которой находились сухие кости. Согласно сведениям изданий, отправителем является некий Нотарианни из временно оккупированного Крыма, информирует «НБН».

Сотрудники посольства Франции не стали самостоятельно разбираться, что означает такой «подарок», передав пакет с жутким содержимым правоохранителям на экспертизу. В полиции должны разобраться, чьи кости были в посылке, и кто именно отправил зловещее «послание».

Отметим, что ранее французские дипломаты в Москве уже получали посылки из Крыма в июне и декабре прошлого года. Некий Пьетро Нотарианни выслал им сначала кости и письмо, а позже – мертвую мышь и паука.

Как сообщалось, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас не стоит идти на переговоры с Россией.