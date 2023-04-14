В интервью испанскому изданию El Pais Ле Пен заявила, что, когда такое государство, как РФ, нападает на другую страну, нужно занять определенную позицию. По ее словам, если Украина хочет вступить в Альянс, никто не может противостоять ее решению, информирует «НБН».

Политик добавила, что она поддерживает передачу оборонительного вооружения Киеву, при этом выступает против поставок наступательного оружия. Она убеждена, что «лучшим» выходом в войне станут немедленные переговоры.

Ле Пен заявила, что победа РФ станет катастрофой и покажет другим государствам, что они могут решать территориальные конфликты военным путем.

В то же время она убеждена, что победа Украины будет означать, что в войну вступит Альянс, поскольку якобы без сил НАТО страна не сможет победить россиян. В свою очередь это развяжет Третью мировую войну. Политик добавила, что продолжение поставок вооружения Киеву повышает риск новой Столетней войны.

Отметим, что на прошлой неделе глава Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему сейчас не стоит садиться за стол переговоров с РФ.