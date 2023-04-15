Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Kyodo News«.

В японских источниках сообщили о том, что во время предвыборного выступления действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма прогремел мощный взрыв. Сам премьер не пострадал.

Сообщается, что взрыв скорее всего случился из-за того, что в сторону премьер-министра была брошена дымовая шашка из толпы в несколько сотен людей. Также известно, что мужчину, который это сделал уже задержали.

Инцидент случился в то время, когда Фумио Кисида разговаривал с представителем Либерально-демократической партии в порту города Вакаяма на западе страны. Сразу же после того, как раздался взрыв, премьер-министр уехал на собственном автомобиле с места событий.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступит перед «большой семёркой» в рамках саммита G7 в Японии.