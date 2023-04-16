Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на российский телеграм-канал «Baza«.

Как пишут в источнике, несколько местных жителей нашли обломки беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождение. Обломки удалось найти приблизительно в 5 километрах от дома №100 по улице Абашева в самом городе Брянск.

По последним данным, среди обломков беспилотника также лежала и бомба, если верить телеграм-каналу, то БПЛА нес с собой заряд из взрывчатого вещества.

Какие-либо официальные данные касательно этой ситуации пока что отсутствуют. Комментариев от местных властей также не было.

Ранее мы писали о том, что в ночь перед Пасхой оккупанты нанесли удар по территории Запорожской области.