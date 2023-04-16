Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «BBC«.

В источнике говорится о том, что во время прямой трансляции на индийском телевидении неизвестные застрелили бывшего политика Атика Ахмеда, который был осуждён за похищение человека, а также его брата.

Сообщается, что данное событие произошло в индийском городе Праяградже в штате Уттар Прадеш. Известно, что трое мужчин, которые напали на политика и его брата притворялись журналистами, после чего достали оружие и начали стрелять. Местная полиция сразу же арестовала нападавших.

Известно, что Ахмед Атик, а также его брат были под стражей, так как они являются главными подозреваемым в убийстве депутата Раджу Пала в 2005 году. После того, как Ахмеда Атика убили глава штата приказал провести судебное расследование, а также запретил массовые собрания.

Подобные случаи в Индии случаются довольно часто, так как большое количество криминальных авторитетов тесно связаны с политической жизнью в стране.

Напомним, что ранее сообщали о том, что Джо Байден «обрушился» на Путина.