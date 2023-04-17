Как сообщает «НБН» со ссылкой на русскую службу ВВС, об этом проинформировал губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков.

В том числе, известно, что в Telegram-каналах опубликованы, как сообщается, видео пожара, который стал результатом удара беспилотника. Журналисты русской службы ВВС подчеркивают, что ряд источников сообщили о нанесенном ударе по теплоэлектростанции, в то время как другие отмечают, что удар пришелся на подстанцию. Примечательно, что большая часть источников РФ уже успели назвать беспилотник украинским.

Немного времени спустя Гладков проинформировал, что на территории Белгородской области произошли два пожара.