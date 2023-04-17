Как информирует «НБН», в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарленда говорится, что администрация США имеет новое законодательство, чтобы передавать активы российских олигархов для восстановления Украины.

Дословно из обнародованного генпрокурором США заявления:

Как я ранее уже и говорил, мы используем новые полномочия, которые были представлены Конгрессом для передачи определенных активов, которые мы отобрали у олигархов РФ.

Он добавил, что эти средства используются в восстановлении Украины.

Напомним, ранее Генпрокурор США рассказал о том, что будет с задержанным по подозрению в сливе секретных данных Пентагона.