В своем Telegram-канале соратник Путина отличился очередным истеричным постом из-за призыва глав МИД государств «Большой семерки» к Москве дать гарантии о неиспользовании ядерного вооружения РФ, информирует «НБН».

Медведеву не понравилось совместное заявление руководителей внешнеполитических ведомств G7, которые отметили недопустимость начала ядерной войны. Скандальный политик в очередной раз обвинил Запад во лжи и лицемерии.

Замглавы Совбеза РФ назвал министров иностранных дел «Группы семи» «лживыми тварями», заявив, что их страны якобы применяют ядерное оружие и намекают на будущий конфликт с его использованием между Альянсом и Россией.

Ранее в Польше высмеяли скандальные высказывания экс-президента РФ, напомнив, что смешивать алкоголь с наркотиками вредно.