Литовский премьер-министр сомневается в подлинности «тура» российского диктатора по Херсонской и Луганской областях. Шимоните считает, что визит Путина могли инсценировать, либо в Украину приезжал его двойник.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на LRT.

Политик предположила, что сообщения рупоров путинского режима в РФ выглядят как попытка сравнить главу Кремля с украинским лидером Владимиром Зеленским, который часто ездит на передовую и встречается с защитниками.

Глава правительства добавила, что, вероятно, визит Путина решили использовать для вдохновения демотивированных захватчиков. По ее мнению, сложно сказать о подлинности поездок лидера россиян в Украину, который большую часть времени сидит в бункере.

Отметим, что экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец также считает, что на временно оккупированных территориях нашей страны побывал двойник диктатора.