Как сообщает «НБН» со ссылкой на «РБК«, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, пока преждевременно говорить об окончании российско-украинской войны. Однако после ее окончания нужно быть уверенным в том, что Путин не сможет разрушать безопасность в Европе, начав повторное вторжение.

В связи с этим мы должны сесть и поговорить о вероятных надежных рамках, механизмах безопасности, гарантирующие, что Путин не сможет напасть на суверенное государство. Я точно не могу сказать, как это будет выглядеть, но я только говорю, что мы все должны прекратить этот паттерн агрессивного поведения Путина, поэтому нам нужно обсудить, как это можно предотвратить в будущем, — подчеркнул генсек НАТО.

Отметим, недавно глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он ожидает предоставления Украине гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Орбан выразил свое недовольство заявлению Столтенберга об интеграции Украины в НАТО.