Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на Минобороны Британии.

Так, в своем недавнем отчете представители британской разведки рассказали о том, что власти Российской Федерации отменили акцию «Бессмертный полк» скорее всего для того, чтобы не подчёркивать масштаб собственных потерь в ходе войны против Украины.

Британцы считают, что Россия использует акцию «Бессмертный полк» для своей пропаганды, таким образом они пытаются сравнивать вторую мировую войну с так называемой «спецоперацией» в Украине и показать, что на самом деле они борются с нацистами. Но, после того, как глава ЧВК «Вагнер» высказался о том, что он сомневается, есть ли в Украине нацисты у пропагандистов РФ могут возникнуть проблемы.

Акция «Бессмертный полк» по официальным причинам была отменена якобы из соображений безопасности, но в британской разведке считают, что отменили её для того, чтобы не подчеркивать собственные потери в войне против Украины.

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