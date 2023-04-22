Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал представителя местных властей Гладкова.

Он заявил о том, что недалеко от того места, где был взорван предмет, ранее сброшенный российским самолетом саперам удалось найти ещё один подобный взрывоопасный предмет. В связи с этим местными властями было принято решение провести массовую эвакуацию людей. Известно, что эвакуация проводится в диапазоне 200 метров от места взрыва. Таким образом, по слова Гладкова эвакуированы будут люди с 17 многоэтажных домов. В общем — это около 3 тысяч человек.

Известно, что людей вывозят в те места, где есть вода и питания. Для этого власти уже выделили 90 единиц транспорта.

Что касается взрывоопасного предмета, то на данный момент известно, что в Минобороны РФ было принято решение обезвредить данный взрывоопасный предмет на одном из российских полигонов.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором видно, как в Белгороде эвакуируют местных жителей.

Помимо этого, мы писали, что ранее в Воздушных силах Украины прокомментировали взрыв в Белгороде.