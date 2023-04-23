Как сообщает «НБН» со ссылкой на Bild, с таким заявлением в комментарии изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил отставной генерал, экс-командующий силами KFOR Эрхард Бюлер.

В том числе, он возложил непосредственную вину на немецкое правительство за провал в обеспечении украинских военнослужащих. По словам Бюлера, Берлин очень поздно решился на поставки вооружения, из-за чего у Украины наблюдается нехватка новейшей техники.

Более того, генерал утверждает, что немецкие чиновники должны в кратчайшие сроки отвечать на запросы украинской стороны и передавать не только боеприпасы для ППО, но и боевые самолеты, наподобие американских истребителей F-16, которые «имеются в большом количестве по всему миру».

F16 – это всего один из примеров. Суть смысла заключается в том, чтобы поставить украинцев в положение, благодаря которому они сами смогут обеспечить безопасность своей страны в долгосрочной перспективе, — сказал генерал.

Как известно, ранее в Бундестаге заявили, что исключают поставку Украине истребителей F-16. А вот глава Пентагона Ллойд Остин наоборот анонсировал передачу Украине данного типа вооружения.