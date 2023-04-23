Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции, которое обнародовал депутат Бенджамин Хаддад.

В заявлении говорится о том, что Франция с тревогой приняла слова китайского посла о том, что суверенитет стран, которые получили независимость в результате развала Советского союза поддается сомнениям. Поэтому, французское правительство просит Китай дать объяснения высказываниям посла.

Кроме того, в МИД Франции заявили о том, что они продолжают оставаться солидарны с теми странами, которые смогли получить независимость после многих лет гноблений в 1991 году, в результате развала Советского союза.

Также там высказались и об Украине. Представители французского Министерства иностранных дел отметили, что Украина, как и ещё ряд государств получили свою независимость в 1991 году в результате развала СССР, а их суверенитет был признан всеми странами мира, в том числе и Китаем. Помимо этого, Украина является членом ООН.

Кроме того, Крым — это территория Украины, которая также была признана международным сообществом в 1991 году, а его аннексия Россией является незаконной.

Напомним, что мы также писали о том, что Макрон хочет привлечь Китай к российско-украинским переговорам.