В понедельник, 24 апреля, глава внешнеполитического ведомства Эстонии сообщил, что украинские войска могут получить миллион боеприпасов от Евросоюза в течение этого года, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Комментируя закупку снарядов для Украины представителям СМИ, Цахкна заверил, что Европейский Союз сможет выполнить свои обязательства, отправив обещанные боеприпасы для ВСУ.

Ранее о покупке боеприпасов странами Евросоюза высказался глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он признался, что у него вызывает разочарование.