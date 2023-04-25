Агентство Bloomberg сообщает, что переговоры Шольца и Ли Цяна должны состояться в Берлине 20 июня. Глава правительства ФРГ надеется, что этот визит ослабит напряженность в отношениях между Европой и КНР, информирует «НБН».

Журналисты, ссылаясь на людей, которые осведомлены в планах канцлера, пишут, что он намерен заручиться поддержкой китайского руководства в решении проблем мира и изменения климата. Также политик хочет установить «красные линии» для любых изменений статус-кво на Тайване.

По данным информационного агентства, несмотря на то, что Берлин рассматривает КНР в определенных отношениях, как противника, глава правительства ФРГ выступает против разрыва отношения с Пекином. Китай является важным торговым партнером Германии и важным пунктом назначения ее экспорта.

Ранее СМИ оценили результаты попыток французского президента Эммануэля Макрона склонить китайские власти к поддержке Украины.