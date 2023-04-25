Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил что, скорее всего, эти танки поступят в Украину до конца текущего года.

Согласно его словам, в настоящее время в Германии продолжается подготовка личного состава, и именно туда специально будут направлены танки Abrams М1.

Он добавил:

Эти танки, которые будут отправлены в Германию, будут иметь только одно предназначение – это тренировки. Это вовсе не те обновленные танки, которые впоследствии поедут на территорию Украины.

Спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Америки добавил, что в Украину придут танки Abrams М1А1, которые будут оснащены согласно специфике боев именно в нашей стране.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что армия России начала использовать против Украины танки, которые были произведены сразу после второй мировой войны.