Накануне президентских и парламентских выборов в Турции 14 мая глава государства выступал с предвыборными речами. После выступлений во вторник, 25 апреля, политик отправился на интервью в прямом эфире, организованном Ulke TV и 7 каналом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на News18.

Из-за плотного графика президента интервью с ним началось на 1,5 часа позже, однако на этом проблемы с выходом в эфир не закончились. Уже через 10 минут общения программу пришлось прервать, поскольку Эрдогану стало плохо и он вышел из кадра.

Вернувшись, турецкий лидер сообщил телезрителям, что у него серьезные проблемы со здоровьем, поскольку он подхватил желудочный грипп. Глава государства отметил, что он думал отменить интервью, однако решил прийти на эфир, поскольку пообещал. Президент принес извинения гражданам, которые находились у телеэкранов.

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