В своем Twitter-аккаунте руководитель внешнеполитического ведомства Румынии написал, что экс-глава Российской Федерации заявляет о том, что его страна и другие государства-соседи Украины «мечтают» получить «кусочки» ее территории, информирует «НБН».

По словам министра иностранных дел, высказывания Медведева неправильные и неубедительные, поскольку Бухарест полностью поддерживает территориальную целостность Украинского государства и его усилия, направленные на победу в войне над РФ.

Ранее Медведев в очередной раз заговорил о «мечтах» поляков «присоединить» к своей стране украинские территории.