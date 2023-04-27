Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и главы КНР.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам представителя Администрации российского президента, Кремль приветствует все, что может приблизить завершения войны в соседней стране и достижение целей так называемой «СВО».

Пресс-секретарь главы РФ отметил, что переговоры Зеленского и си Цзиньпина – «суверенное дело Китая и Украины». Чиновник добавил, что лидер КНР во время визита в Москву не обсуждал с президентом возобновление территориальной целостности соседнего государства в границах 1991 года.

Напомним, что ранее о телефонном разговоре украинского и китайского лидеров высказалась спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.