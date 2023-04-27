По мнению Шольца, да Силва мог дать ВСУ боеприпасы для немецких танков Leopard, однако бразильский президент отверг такую инициативу. В интервью изданию El Pais он попытался оправдаться за свое нежелание помочь Украине, информирует «НБН».

По словам главы Бразилии, он не будет продавать снаряды для украинских защитников, так как не хочет, чтобы его страна стала «стороной военного конфликта».

Да Силва заявил, что, если россияне обнаружат, что ВСУ запустили ракету, проданную Бразилией, это якобы будет означать, что его государство вступило в войну. Политик добавил, что в таком случае он не сможет говорить о мире.

Отметим, что да Силва известен своими скандальными высказываниями о войне в Украине, в частности в начале месяца он предложил отдать России Крымский полуостров. В МИД Украины резко отреагировали на «миротворческую» инициативу бразильского лидера.