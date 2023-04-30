Как информирует «НБН», в Телеграм Богомаз написал, что в поселке Суземка произошел пожар и частичное разрушение жилого дома якобы в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.
Дословно из заявления Богомаза:
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка. В результате есть один пострадавший. Из-за попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте инцидента работают все оперативные службы.
Немного позже появилось еще одно заявление губернатора Брянской области:
Вооруженные силы Украины в очередной раз осуществили обстрел поселка Суземка посредством ударов из РСЗО. Системы ПВО РФ сбили несколько снарядов. Пострадавших в результате удара нет. Частично разрушен один жилой дом. На месте работают оперативные службы.
Напомним, ранее мы уже писали о взрыве на территории оккупированного Севастополя.