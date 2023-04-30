Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на ISW.

Так, аналитики Института изучения войны рассказали о том, что действующий глава ЧВК «Вагнер», которая воюет на территории Украины в одном из своих недавних интервью упомянул о том, что он, вместе с генералом Суровикиным придумал план по сдерживанию ВСУ в Бахмуте. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что Пригожин пытается «связать» себя с Суровикиным, так как тот может возглавить Генштаб армии РФ, в случае увольнения с должности Валерия Герасимова.

Также примечательно, что главарь ЧВК «Вагнер» совсем недавно заявил о том, что он выведет свои войска с Бахмута в случае, если руководство не предоставит «вагнерам» нужное количество боеприпасов. Речь идет о 4000 снарядов, в то время как сейчас они получают 800 снарядов каждый день.

Аналитики отмечают, что скорее всего, Пригожин пытается использовать смену в военном руководстве для того, чтобы увеличить доступ к боеприпасам.

Напомним, что ранее главарь ЧВК “Вагнер” рассказал о том, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению.