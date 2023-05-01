Комментируя удаление одной из своих последних публикаций в Twitter, соратник Путина в своем Telegram-канале «объяснил», почему его пост заблокировали, информирует «НБН».

По словам Медведева, «вражеская» соцсеть «прогнулась» под США и Украиной. Он сравнил свою ситуацию с блокировкой Twitter-аккаунта бывшего американского президента Дональда Трампа, отметив, что владелец микроблога Илон Маск «не справился с этим заданием».

Политик обиженно отметил, что обойдется без Twitter, который якобы действует в интересах Вашингтона. Он признался, что РФ использовала «вражескую» соцсеть для продвижения пропагандистских целей Кремля.

Экс-глава России добавил, что Россия будет упорно работать для того, чтобы разгромить все врагов, а также «вернуть все свои земли и навсегда защитить своих людей».

Ранее Медведев в очередной раз пофантазировал о том, что Польша «присоединит» к себе территории Украины.