Как пишет «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», по его словам, Вашингтону известно, что Киев готовит наступление и пойдет в него уже в следующие недели.

Дословно из заявления госсекретаря США:

Мы знаем, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели.

Также Блинкен заявил, что только время покажет, что будет дальше. Он добавил, что лучшим и, вероятно, самым быстрым путем к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки пояснил, что планы российского диктатора Путина уже потерпели поражение. Именно таким образом Блинкен ответил на вопрос относительно того, что несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине ситуация зашла в тупик.

Напомним, ранее мы уже писали о важном заявлении Блинкена относительно контрнаступления ВСУ.