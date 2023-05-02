Польский лидер заявил, что он в войне Украины с Российской Федерацией преследует интересы своего государства, который заключается в том, чтобы соседняя страна дала отпор агрессору.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт канцелярии президента Польши.

По словам Дуды, именно поэтому Варшава предоставляет Украине военную помощь. Политик добавил, что поляки проявили добрососедство и благодаря их неординарному жесту страна завоевала авторитет на международной арене.

Напомним, что Европейский Союз пообещал передать для Вооруженных сил Украины миллион снарядов. В Министерстве иностранных дел Польши упрекнули Францию, которая своими действиями блокирует закупку боеприпасов.