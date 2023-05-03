Представитель Вашингтона подверг сомнению все заявления российских властей об «атаке украинских беспилотников» на Кремль, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание The Washington Post.

По словам Блинкена, Украина, которая ежедневно подвергается нападениям российских оккупантов, имеет право сама решать, каким образом ей защищаться от соседней агрессивной страны.

Госсекретарь добавил, что ему сложно комментировать или рассуждать о том, что произошло, не зная реальных фактов.

Отметим, что пресс-служба Администрации российского президента заявила, что украинские войска пытались нанести удар по Кремлю, используя беспилотные летательные аппараты. У диктатора назвали инцидент «спланированной террористической акцией» и «покушением» на главу государства.