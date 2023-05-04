Во время приема с военачальниками американский лидер признался, что его поразила храбрость не только защитников Украины, но и ее народа. По словам Байдена, украинцы делают невероятную работу, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Глава Соединенных Штатов Америки констатировал, что сейчас его страна и остальные государства находятся в переломном моменте и все решения, которые были приняты несколько лет назад и будут приняты в будущем, определят мировой порядок последующих десятилетий. Американский президент подчеркнул, что сейчас многое поставлено на карту.

Напомним, что экс-глава США Дональд Трамп обвинил Байдена в некомпетентности. Скандальный политик в очередной раз заявил, что он закончит войну в Украине за день, если получит президентское кресло.