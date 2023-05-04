Заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев призвал Москву жестко отреагировать на «попытку атаки» на Кремль, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

Путинский чиновник призвал «ответить киевскому режиму», прицельно ударив по центру украинской столицы, в частности «разрушить до основания» здания Офиса Зеленского, Верховной Рады, Генштаба ВСУ и спецслужб.

Также Журавлев заявил, что необходимо создать оружие для борьбы с БПЛА. Политик предложил сформировать эскадрилью «орлов-перехватчиков», которые будут атаковать беспилотники, чтобы защитить важные объекты инфраструктуры государства-террориста.

Отметим, что в Институте изучения войны заявили об инсценировке удара по Кремлю. Аналитики объяснили, зачем в РФ организовали «атаку».