С осени прошлого года телефонных переговоров между Макроном и Путиным не было, однако руководитель французского дипломатического ведомства заявила, что лидеры стран могут возобновить контакты.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Radio France.

По словам Колонны, вполне вероятно, что телефонные звонки французского президента российскому лидеру возобновятся, поскольку Париж не заинтересован в усилении ментальной изоляции Кремля. Дипломат добавила, что власти РФ сегодня заключены в параллельной реальности.

Глава МЗС добавила, что Франция должна помочь украинцам восстановить свои позиции на фронте, чтобы возобновить переговоры с Москвой. В частности, Париж работает над новым пакетом помощи для страны.

Напомним, что в конце апреля Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Президент сообщил, что обсудил с французским лидером.