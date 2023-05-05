Как информирует «НБН», заявление об этом во время брифинга сделал представитель администрации Байдена Джон Кирби. В частности, он отметил, что Путину не нужен повод для того, чтобы наносить удары по Украине.

Согласно его словам, россияне продолжают бомбить Украину ракетами и беспилотными летающими аппаратами. Но сама же реакция Путина на якобы «атаку» на Кремль будет зависеть только от него.

Дословно из заявления Кирби:

Однако трудно увидеть, что он сидит и ждет, что будет какой-то предлог, чтобы продолжать издеваться над народом Украины. Возможно, теперь он воспользуется этим. И мне неизвестно, была ли это операция под ложным флагом.

Также Кирби отметил чрезвычайную жестокость Путина, заявив, что только за последние сутки на территории Украины были убиты два десятка граждан нашей страны.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что силы ПВО сбили в небе над Киевом БПЛА.