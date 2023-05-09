Российские пропагандисты сообщают, что после традиционного мероприятия на Красной площади 9 мая, самопровозглашенный президент РБ экстренно покинул Москву. Диктатору стало плохо, поэтому в аэропорт его сопровождала скорая помощь, информирует «НБН».

По данным росСМИ, в последнюю неделю нелегитимный глава Беларуси серьезно заболел, поэтому все мероприятия с его участием были отменены, помимо празднования 9 мая в столице РФ по личному приглашению Путина.

После парада диктатор почувствовал себя плохо и срочно отправился на родину. В результате со стола, за которым глава Кремля собрал высокопоставленных гостей, прибывших на праздник, убрали одну тарелку с приборами.

На данный момент Лукашенко находится под капельницами, однако Минск не раскрывает причин проблем со здоровьем у самопровозглашенного лидера РБ.

Как сообщалось, во время парада Путин произнес речь, в которой упомянул о войне РФ против Украины.