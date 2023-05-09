Премьер-министр Нидерландов заявил, что союзники должны помочь Украине в борьбе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в противном случае, если россияне добьются успехов на первой линии фронта – вооруженные конфликты могут вспыхнуть в других государствах. Он заверил, что в Европе люди переживают за свою безопасность.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По словам Рютте, Амстердам намерен передать украинцам боевые самолеты F-16, активно обсуждая этот вопрос с Великобританией, Данией и другими партнерами Киева в Европе. Политик отметил, что союзники должны прийти к единству по поводу отправки истребителей, как это было ранее с поставками танков и гаубиц.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет влиять на решение США об отправке истребителей F-16 нашей стране.