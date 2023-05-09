Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Лига.НЕТ» со ссылкой на сообщение Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Европе и Африке.

В сообщении отмечается, что истребители пятого поколения F-22 Raptor ВВС Соединенных Штатов Америки осуществляют поддержку миссии воздушной защиты Объединенных вооруженных сил Организации Североатлантического договора вдоль восточного фланга.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что авиация России сбросила управляемые авиабомбы на Херсонскую область.