Во время совместной пресс-конференции с руководителем Министерства иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли высказался о предстоящем контрнаступлении украинских войск, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По мнению представителя Вашингтона, у Украины есть все необходимое для того, чтобы осуществить освобождение своих территорий, которые были захвачены армией Путина после начала полномасштабной войны.

Американский чиновник уточнил, что у украинцев есть не только необходимое вооружение, навыки, чтобы обслуживать предоставленные системы, но и правильные планы, чтобы контратаки прошли успешно.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал заявление об окончательных планах контрнаступления защитников.