Варшава официально запретила своим гражданам называть российский город советским названием Калининград, которому вернули бывшее польское название Крулевец, информирует «НБН».

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков возмущен решением польских властей. По словам пресс-секретаря Путина, такие действия Варшавы – «уже не русофобия», а «безумный процесс».

Представитель Администрации главы РФ отметил, что Москва квалифицирует нововведение польского руководства, как «недружественные» и «враждебные» действия.

По словам Пескова, якобы с XVI-XVII веков россияне наблюдают подобные действия поляков по отношению к ним.

Как сообщалось ранее, СМИ узнали, что ракета, обломки которой обнаружили на севере Польши, принадлежит Российской Федерации.