Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по словам Остина танки Abrams, предположительно поступят в Украину в начале осени этого года.

Дословно из заявления Остина:

Мы все сейчас делаем для того, чтобы ускорить поставку этих танков. И прогноз в настоящее время таков, что это произойдет в начале осени.

Кроме того глава Пентагона подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты Америки разворачивают инфраструктуру для поддержки и обслуживания танков, которые будут переданы Украине.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дания и Герания готовят для Украины дополнительные танки.