В своем Twitter-аккаунте Болтон прокомментировал скандальные заявления бывшего американского лидера о российско-украинской войне. Политик убежден, что Трамп не может вновь занять президентское кресло, информирует «НБН».

По словам экс-советника 45-го президента США, для блага Америки республиканцы должны потребовать от Трампа немедленного завершения предвыборной кампании.

Болтон отметил, что бывший американский лидер стал посмешищем, когда начал хвастаться тем, что он якобы способен за день завершить войну в Украине, после проигрыша в суде за сексуальное насилие и клевету. Политик убежден, что по этой причине Трамп не подходит на роль главы государства.

Ранее в Британии заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет победы Трампа на президентских выборах, что будет иметь негативные последствия для Украины.