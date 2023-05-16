Британский министр обороны сообщил, что Лондон очень настороженно относится к тому, что глава Кремля может прибегнуть к использованию биологического и химического оружия в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на The Independent.

Уоллес напомнил, что страна-агрессор применяла химическое оружие в Сирии, а также для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля пять лет назад в Солсбери. Теперь россияне могут использовать его во время украинского контрнаступления, когда защитники будут демонстрировать успехи.

Депутат Тобиас Эллвуд упомянул, что российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о возможности применения нетрадиционного оружия, в частности биологического и химического, в случае успешного проведения контрнаступления украинскими защитниками.

Глава Минобороны Британии ответил на это, что нужно быть на стороже относительно поведения военных РФ и даже их президента-агрессора.

Напомним, что в прошлом месяце Министерство обороны Российской Федерации анонсировало химическую атаку на Сумскую область, которую якобы осуществят ВСУ.