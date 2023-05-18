Как информирует «НБН», один из представителей Пентагона в комментарии Politico заявил, что Вашингтон не против того, чтобы третьи страны передали Украинскому государству истребители F-16.

Так, когда представителя Пентагона попросили прокомментировать позицию Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине истребителей F-16 третьими странами, он сослался на январскую статью издания , где был процитирован высокопоставленный чиновник Минобороны США, заявивший следующее:

Я не думаю, что мы против этого.

В это же время чиновник подчеркнул, что официального решения по этому поводу в настоящее время не принято.

В материале издания также отмечается, что страны, которые хотят передать для нужд Вооруженных сил Украины истребители F-16, должны получить обязательное разрешение от Штатов.

Напомним, ранее в Минобороны озвучили количество истребителей F-16, которые могли бы изменить ход войны в Украине.