Британская разведка рассказала, что в стране-агрессоре запретят увольняться со своих должностей во время войны против Украины членам Администрации Путина, работникам силовых структур, а также региональным должностным лицам.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства.

В отчете разведки Великобритании отмечается, что многие чиновники государства-террориста в частных разговорах скептически относятся к так называемой «спецоперации», а также часто испытывают на работе стресс и давление.

Запрет на увольнение должностных лиц будет функционировать благодаря негласным угрозам о том, что тем, кто оставит свои должности, предъявят сфабрикованные обвинения.

В Кремле опасаются, что после отставки чиновников в возможностях государственного аппарата образуются пробелы. Запретом на увольнение руководство РФ, по всей видимости, хочет предотвратить любое впечатление поражение и укрепить чувство коллективной ответственности за кровопролитие в Украине.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, какие меры ввел Кремль, чтобы помешать бегству элит из России за границу.