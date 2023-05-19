Как информирует «НБН» со ссылкой на NBC News, несмотря на такое желание, пока что даже приблизительных сроков поставок такой авиации никто назвать не может.

Дословно из обнародованного сообщения:

Уже в самые ближайшие месяцы Соединенные Штаты Америки и их союзники примут решение, когда реально передать Украине истребители, а также сколько их будет единиц. Кроме того, будет решено, кто именно их будет поставлять.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, которого цитирует издание, добавил, что информации о сроках передачи вышеуказанной авиации пока что нет. Однако самолеты не будут использоваться во время предстоящего контрнаступления Украины против Российской Федерации.

В это же время в материале говорится, что дискуссии относительно совершенствования ВС ВСУ является признаком долгосрочной поддержки Украинского государства со стороны Запада.

Напомним, ранее мы уже писали о важном заявлении США относительно передачи Украине истребителей F-16.