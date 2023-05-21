Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Twitter Блинкена.

На своем аккаунте действующий госсекретарь США призвал самопровозглашенный режим диктатора Лукашенко освободить всех политзаключенных.

Блинкен заявил, что накануне Дня солидарности с политическими заключёнными в Беларуси американские власти призывают самопровозглашенного президента Лукашенко освободить всех политических заключенных. На данный момент известно, что таких около 1500 человек.

Кроме того, Энтони Блинкен также заявил о том, что власти Соединенных Штатов поддерживают стремление белорусского народа к демократическому будущему.

К слову, самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко за время своего «президентства» отправил в тюрьму большое количество невинных людей.

Отметим, ранее Блинкен высказывался по поводу контрнаступления ВСУ.