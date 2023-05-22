В интервью телеканалу Welt канцлер ФРГ рассказал, что решение главы США Джо Байдена об обучении украинских летчиков на американских истребителях F-16 – прежде всего сигнал российскому лидеру, информирует «НБН».

По словам Шольца, таким образом Путину дают понять, что он может не рассчитывать на то, что он добьется своей цели, просто затягивая войну, поскольку государства-партнеры готовы предоставлять Украине долгосрочную поддержку.

Политик отметил, что у его страны нет таких боевых самолетов, поэтому Берлин сконцентрировался на передаче Киеву систем противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии и бронетехники.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали, какое количество истребителей F-16 могут предоставить нашей стране.