В интервью изданию Bloomberg премьер-министр Венгрии заявил, что его страна не принадлежит к «мейнстримному подходу» европейских государств в контексте войны РФ против Украины, информирует «НБН».

По словам Орбана, Будапешт считает, что российско-украинская война – «провал дипломатии» и этого вооруженного противостояния никогда не должно было быть. Политик заявил, что «решение на поле боя не работает», что якобы подтверждают события на передовой.

Глава венгерского правительства считает, что вопрос не в том, кто куда вторгся, а в том, что на следующее утро будет больше убитых людей. Он добавил, что у сторон «нет шансов выиграть войну». В частности, Орбан отметил, что на поле боя «не может быть победы для бедных украинцев».

Ранее венгерский премьер выразил недовольство заявлением генсека НАТО об интеграции Украины в Альянс.