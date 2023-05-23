Спикер кремлевского диктатора сообщил, что вчерашний инцидент в Белгородской области РФ вызывает у руководства страны-агрессора «глубокую обеспокоенность», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, события в приграничной области, якобы доказывают, что «украинские боевики» продолжают деятельность против России. Пресс-секретарь Путина отметил, что это «требует больших усилий» от РФ и страна-агрессор продолжит проведение так называемой «СВО», чтобы предотвратить подобные вторжения.

Несмотря на «сильную обеспокоенность» в Кремле, лидер россиян не намерен из-за инцидента в Белгородской области проводить спецзаседание Совета безопасности.

Спикер главы РФ добавил, что в приграничный регион проникли «украинские боевики», отметив, что этнические русские, которые живут в соседней стране, «все равно являются украинскими боевиками».

Напомним, что в США прокомментировали рейд бойцов «ЛСР» и «РДК» в Белгородскую область.